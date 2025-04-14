Ekvador çete şiddetinin gölgesinde sandığa gitti

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Çete şiddetinin pençesindeki Güney Amerika ülkesi Ekvador’da halk, devlet başkanı seçimlerinin ikinci turunda yeni liderini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim yarışı mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa ile anketleri önde götüren solcu aday Luisa Gonzalez arasında geçti. Nüfusu 18 milyonu aşan Ekvador'da 13 milyonu aşkın seçmen, 24 eyalette kurulan 4 bin 376 merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Ülkede 9 Şubat'ta düzenlenen 1. tur seçimlerinde Ulusal Demokratik Eylem adayı Noboa, oyların yüzde 44,27'sini, Vatandaş Devrimi Hareketi'nin solcu adayı Gonzalez ise oyların yüzde 43,86'sını almıştı. Noboa ve Gonzalez'in partileri, seçimlerde hile yapılacağı iddiaları nedeniyle oy merkezlerinde binlerce kişi görevlendirdi.

Ekvador Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Diana Atamaint ise yaptığı açıklamada, hile iddialarını reddetti ve bu söylemlerin demokrasiye zarar verdiğini belirtti. Gonzalez, 2023’teki erken seçimde de suikaste kurban giden Fernando Villavicencio’nun yerine aday gösterilmişti.