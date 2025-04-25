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Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 25.04.2025 16:15
  • Giriş: 25.04.2025 16:15
  • Güncelleme: 25.04.2025 16:16
Kaynak: Haber Merkezi
Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Esmeraldas eyaletinin 20 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, 35 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Can ve mal kaybı bildirilmeyen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.

Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

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