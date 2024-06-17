Ekvador'da heyelan: 6 kişi öldü, çok sayıda kayıp var
Ekvador'da heyelan nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. 30 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.
Kaynak: AA
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kayboldu.
İtfaiye yetkilisi Angel Barriga, ülkenin orta kesiminde yer alan Banos de Agua Santa bölgesindeki toprak kaymasına ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamada bulundu.
Heyelanda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 9 kişinin tedavi altına alındığını belirten Barriga, 30 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.
Barriga, toprak kayması sonucu kapanan yolların arama kurtarma çalışmalarını yavaşlattığını ifade etti.