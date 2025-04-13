Ekvador'da ikinci tur devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da halk, devlet başkanı seçimlerinin ikinci turunda yeni liderini belirlemek için sandık başına gitti.

Nüfusu 18 milyonu aşan Ekvador'da 13 milyonu aşkın seçmen, 24 eyalette kurulan 4 bin 376 merkezde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi yerel saatle 17.00'ye kadar sürecek.

Seçim yarışı mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa ile solcu aday Luisa Gonzalez arasında geçecek.

Ülkede 9 Şubat'ta düzenlenen 1. tur seçimlerinde Ulusal Demokratik Eylem adayı Noboa, oyların yüzde 44,27'sini, Vatandaş Devrimi Hareketi'nin solcu adayı Gonzalez ise oyların yüzde 43,86'sını almıştı.

Noboa ve Gonzalez'in partileri, seçimlerde hile yapılacağı iddiaları nedeniyle oy merkezlerinde binlerce kişi görevlendirdi.

Ekvador Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Diana Atamaint ise yaptığı açıklamada, hile iddialarını reddetti ve bu söylemlerin demokrasiye zarar verdiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) seçimleri takip etmek için Ekvador'a delegasyon gönderdi.

Seçimlerin güvenliği için 50 binden fazla polis ve askerin görev yaptığı kaydedildi.