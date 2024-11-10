Ekvador'da kuraklık nedeniyle 12 saate varan elektrik kesintileri olacak

Ekvador, son zamanlarda yaşanan kuraklığa bağlı enerji krizi nedeniyle günlük 12 saate kadar zorunlu elektrik kesintisi uygulayacak.

Ulusal basında yer alan habere göre, Ekvador Enerji ve Madenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren ülkede günlük 12 saate varan elektrik kesintilerinin başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, elektrik kesintilerinin ülke genelinde uygulanacağı belirtilirken, bu süre zarfında Agoyan ve San Francisco termik santrallerinde acil bakım yapılacağı ifade edildi.

Ekvador, son 60 yılın en ciddi kuraklık sorunuyla mücadele ediyor ve enerji ihtiyacının yüzde 72'sini hidroelektrik santrallerinden karşılıyor.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Kolombiya ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşerek enerji krizine ilişkin yardım talebinde bulunmuştu. Ancak Kolombiya da kuraklık nedeniyle enerji üretiminde sıkıntılar yaşadığı için Ekvador’a yaptığı elektrik ihracatını azaltmak durumunda kalmıştı.