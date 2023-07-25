Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, tırmanan şiddet olaylarının ve Manta belediye başkanının öldürülmesinin ardından iki eyalette ve bir bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

CNN'nin haberine göre, Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerdeki gelişmeleri ve şiddetle mücadele yöntemlerini konuşmak için yerel yetkililer ve Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı.

Hükümet tarafından Manabi ve Los Rios eyaletlerinin yanı sıra Duran bölgesinde ilan edilen ve 60 gün boyunca devam edecek olağanüstü hal kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi.