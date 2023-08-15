Ekvador'da siyasetçi Pedro Briones silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Ekvador'da Revolucion Ciudadana Partisi'nin yerel lideri Pedro Briones, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Briones'in ölümü, Revolucion Ciudadana Partisi Üyesi ve devlet başkanı adaylarından Luisa Gonzalez tarafından doğrulandı.
Gonzalez, sosyal medya hesabından, "Ekvador en kanlı dönemini yaşıyor. Şiddetin kurbanı olan meslektaşım Pedro Briones'in ailesine yürekten sarılıyorum." paylaşımında bulundu.
Revolucion Ciudadana'nın yerel lideri Briones'e yönelik saldırının Esmeraldas ilinin kırsal bir bölgesinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.