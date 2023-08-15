Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Ekvador'da siyasetçi Pedro Briones silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 15.08.2023 13:48
  • Giriş: 15.08.2023 13:48
  • Güncelleme: 15.08.2023 13:49
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Ekvador'da siyasetçi Pedro Briones silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ekvador'da Revolucion Ciudadana Partisi'nin yerel lideri Pedro Briones, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Briones'in ölümü, Revolucion Ciudadana Partisi Üyesi ve devlet başkanı adaylarından Luisa Gonzalez tarafından doğrulandı.

Gonzalez, sosyal medya hesabından, "Ekvador en kanlı dönemini yaşıyor. Şiddetin kurbanı olan meslektaşım Pedro Briones'in ailesine yürekten sarılıyorum." paylaşımında bulundu.

Revolucion Ciudadana'nın yerel lideri Briones'e yönelik saldırının Esmeraldas ilinin kırsal bir bölgesinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

BirGün'e Abone Ol