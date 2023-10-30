Ekvador'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Ekvador'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğince etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı vesilesiyle başkentin tarihi merkezindeki ihtişamlı Yaku Su Müzesi’nde resepsiyon yapıldı.

Resepsiyona, üst düzey hükümet temsilcileri, burada görevli büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri, Türk ve Azererbaycan vatandaşların yanı sıra iş ve sanat çevresinden yaklaşık 300 kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Cumhuriyet tarihinin önemli dönemeçlerine dair videolar ve ekranda Türkiye Yüzyılı temalı tanıtıcı gösterimler yapıldı.

Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, konuşmasında, Ekvador'a Cobra-II ve Ural araçlarının ihracatını gerçekleştiren Otokar firmasına değinerek, Türkiye'nin Ekvador'un güvenliğine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Ekvador Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Larrea, Atatürk'e hitaben "Mustafa Kemal Paşa" cümlesini kullanması davetlilerden büyük alkış aldı.

Ünlü Türk firmalarının desteğiyle hazırlanan Türk mutfağından lezzetler, ülkenin başlıca gastronomi okullarından UTE ile işbirliği ile davetlilere çeşitli sunumlar yapıldı.

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı onuruna Büyükelçiliğin talebi üzerine Ekvador çizgisinin geçtiği ve dünyanın orta noktasını teşkil eden "Mitad del Mundo" anıtının Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ekvadorlu ünlü forveti Enner Valencia'nın da Cumhuriyetin 100. yılını sosyal medya hesabından kutladığı belirtildi.

Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kasımda yapılması beklenen Türk Filmleri Festivali ve aralıkta Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile işbirliği içinde açılacak fotoğraf sergisi de tanıtıldı.