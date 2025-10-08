Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın konvoyuna saldırı

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın konvoyuna bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ekvador Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, yaptığı açıklamada, Noboa'nın Canar eyaletine bağlı El Tambo kentinde bir etkinliğe giderken, yol üzerindeki yaklaşık 500 kişinin taşlı saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Manzano, "Devlet Başkanı’nın aracında kurşun izleri de bulundu. Devlet Başkanı Noboa saldırıdan yara almadan kurtuldu ve bunu yapanlar cezasız kalmayacak" ifadesini kullandı. Olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

NOBOA: VANDALLIK

Öte yandan programına Azuay eyaletine bağlı Cuenca kentinde devam eden Devlet Başkanı Noboa, öğrencilerle bir araya geldi.

Saldırıyı "vandallık" olarak nitelendiren Noboa, "Bizi bu etkinlikte sizinle birlikte olmaktan alıkoymaya ve bize saldırmaya çalışanlar gibi kötü örnekleri takip etmeyin. Bugün ülkemiz için istediğimiz geleceği seçme zamanı. Bugün kalkınma için mücadele etme zamanı, ancak bunu barışçıl, akıllıca ve dayanışma içinde yapacağız" diye konuştu.

Ekvador basınına göre, hükümetin mazot sübvansiyonlarını kaldırmasına tepki gösteren protestocular, söz konusu saldırıyı düzenledi.

Öte yandan, Noboa hükümetinin sübvansiyonları kaldırma kararını 16 gündür protesto eden Ekvador Yerli Uluslar Konfederasyonu (Conaie), ülke genelinde grev çağrısı yaptı.

Devlet Başkanı Noboa, sübvansiyonun kaldırılmasında kararlı olduklarını ve karşı çıkanları cezalandıracaklarını açıklamıştı.