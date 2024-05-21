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Ekvador’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 21.05.2024 09:49
  • Giriş: 21.05.2024 09:49
  • Güncelleme: 21.05.2024 09:51
Kaynak: Haber Merkezi
Ekvador’da 5,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı Pinas kasabası olan 5,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

AA'nın aktardığın göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

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