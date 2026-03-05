Ekvador’dan Küba’ya 48 saatlik süre: Büyükelçi 'persona non grata' ilan edildi

Ekvador hükümeti, Küba’nın Kito Büyükelçisi Basilio Gutierrez’i "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan ederek ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanıdı.

Ekvador Dışişleri Bakanlığının sosyala medya platformu X'ten yapılan açıklamada, Kübalı Büyükelçi Gutierrez'in ülkede istenmeyen kişi ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, Gutierrez dahil Kübalı tüm diplomatik personelin 48 saat içinde Ekvador’u terk etmesinin istendiği ve bu kararın Küba makamlarına iletildiği ifade edildi.

Ulusal basında yer alan haberde de Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın talimatıyla Havana Büyükelçisi’nin de geri çağrıldığı ve Küba ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine yönelik sürecin başlatıldığı iddia edildi.

Haberde ayrıca başkent Kito'daki Küba Büyükelçiliği çevresinde ağır silahlı çok sayıda asker ve polisin devriye attığı bilgisi paylaşıldı.

Noboa’nın Küba ile ilgili aldığı karar, ABD’de düzenlenecek ve Başkan Donald Trump’ın da katılacağı Latin Amerika liderler zirvesi öncesine denk geldi.

Ekvador yönetimi son dönemde Washington’la ilişkilerini güçlendirirken, dış politikada ABD’ye yakın bir çizgi izliyor.

Noboa yönetimi daha önce de Venezuela, Meksika ve Nikaragua ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.