EKYS sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (EKYS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Sınava giren adaylar, sonuçlarını 21 Mart 2025 tarihi saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.