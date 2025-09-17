El Bilal Touré kimdir? Beşiktaş’ın yeni golcüsü hakkında tüm detaylar

Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Touré performansıyla dikkat çekiyor. Peki El Bilal Touré kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi pozisyonda oynuyor? Kulüp kariyerinde hangi takımlarda forma giydi? Milli takımda kaç gol attı? Piyasa değeri ve maaşı ne kadar? Detaylar şöyle:

EL BİLAL TOURE NE ZAMAN DOĞDU?

Futbolseverlerin son günlerde en çok merak ettiği konulardan biri “El Bilal Toure kimdir?” sorusu. 2001 doğumlu genç forvet, 2025 yaz transfer döneminde Atalanta’dan kiralık olarak Beşiktaş’a katıldı. Henüz 23 yaşında olan oyuncu, güçlü fiziği, hızını etkili kullanması ve bitiricilik özellikleriyle dikkat çekiyor.

EL BİLAL TOURÉ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

3 Ekim 2001 tarihinde Fildişi Sahili’nin Adjamé şehrinde doğan Touré, 23 yaşında. Aslen Fildişi Sahilli olmasına rağmen milli takım tercihini Mali’den yana yaptı. Bu tercihinde ailesinin kökenlerinin etkisi olduğu biliniyor.

HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

“El Bilal Toure pozisyonu nedir?” sorusu da taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. 1,85 boyundaki futbolcu esas olarak santrfor (forvet) olarak görev yapıyor. Bununla birlikte çift ayaklı olması sayesinde sol ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Transfermarkt verilerine göre güncel mevkii “Santrfor” olarak görünüyor.

KULÜP KARİYERİ: REİMS’TEN BEŞİKTAŞ’A

Profesyonel kariyerine 2020’de Reims formasıyla başlayan Touré, ilk maçında gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Ardından Almería ile La Liga’ya adım atan genç forvet, Barcelona’ya karşı alınan tarihi galibiyette attığı golle adını tarihe yazdırdı.

2023 yazında Serie A ekiplerinden Atalanta’ya 30 milyon euro bedelle transfer oldu. Bu, Atalanta tarihinin en pahalı transferiydi. 2024-25 sezonunu VfB Stuttgart’ta kiralık geçirdi, ardından 2025 yazında Beşiktaş’a kiralandı. Ancak sözleşmede “zorunlu satın alma opsiyonu” bulunduğu için bu transferin kalıcı olması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

“El Bilal Toure milli takımda kaç gol attı?” sorusuna yanıt: Touré, Mali A Milli Takımı formasıyla 25 maçta 9 gole imza attı. Daha önce Mali U20 takımıyla 2019 Afrika U-20 Uluslar Kupası’nı kazanmış, ilk A Milli maçında da Gana’ya gol atarak sahneye çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, 25 Ağustos 2025’te resmi olarak El Bilal Touré’yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’ya kadar geçerli ve Atalanta ile olan bağları 2027’ye kadar sürüyor. Transfermarkt’a göre Beşiktaş’taki forma numarası 19.

EL BİLAL TOURÉ PİYASA DEĞERİ VE MAAŞI

Futbolseverlerin sıkça arattığı bir diğer konu da “El Bilal Toure piyasa değeri” ve “El Bilal Toure maaşı”. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Bu rakam, onun genç yaşına rağmen Avrupa piyasasında ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Maaşı resmi olarak açıklanmasa da, Süper Lig’de üst seviye yabancı futbolcular arasında yer aldığı belirtiliyor.

OYUN TARZI VE BEKLENTİLER

Touré, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle biliniyor. Ayrıca çift ayaklı olması sayesinde farklı hücum varyasyonlarında da rol alabiliyor. “El Bilal Toure istatistik” başlığı altında değerlendirildiğinde, genç yaşına rağmen Avrupa’nın önde gelen liglerinde (Ligue 1, La Liga, Serie A, Bundesliga) forma giymiş olması, Süper Lig’e büyük bir tecrübe katıyor.

Beşiktaş taraftarları, onun hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında kritik goller atmasını bekliyor. Özellikle güçlü fiziğiyle Cenk Tosun’la iyi bir rotasyon oluşturacağı düşünülüyor.

El Bilal Touré, kariyerinin henüz başında Avrupa’nın farklı liglerinde kendini kanıtlamış genç bir forvet. Beşiktaş transferi, hem siyah-beyazlılara hem de Süper Lig’e heyecan veriyor. 15 milyon Euro’luk piyasa değeri, güçlü fiziği ve genç yaşıyla “geleceğin yıldızları” arasında gösterilen Touré, Beşiktaş taraftarlarının yeni umudu olacak.