El Bilal Toure'nin durumu belli oldu: Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Beşiktaş'ın dün oynadığı Başakşehir maçının ilk bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Malili futbolcu El Bilal Toure'nin durumu belli oldu.

Hamstring sakatlığı yaşayan genç futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sergilediği performansla siyah-beyazlıların hücumdaki en önemli güçlerinden biri olan Toure bu sezon şu ana kadar oynadığı 18 maçta 6 gol, 5 asist kaydetti.

Toure sezon başı Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Genç oyuncunun Galatasaray karşısında sahada olması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir.



El Bilal Toure’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."