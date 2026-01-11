El Clasico heyecanına saatler kaldı

İspanya futbolunun en büyük rekabeti bir kez daha sahne alıyor. Barcelona ile Real Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde karşı karşıya gelerek sezonun ilk kupası için kozlarını paylaşacak.

Suudi Arabistan’da oynanacak El Clasico, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Dev final, S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Gözler bir kez daha dünyanın en çok izlenen derbilerinden birine çevrilmiş durumda.

“BU MAÇ SADECE BİR KUPA DEĞİL”

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, final öncesi yaptığı açıklamada El Clasico’nun özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, “El Clasico her zaman farklıdır. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizim için önemli olan bu maçı doğru şekilde oynamak” ifadelerini kullandı.

Real Madrid cephesinde ise Teknik Direktör Xabi Alonso, finalin sezonun geri kalanına etkisine dikkat çekti. Alonso, “Bu maçın sezonun geri kalanı için gerçekten belirleyici olacağını düşünüyorum. Çok önemli bir karşılaşma olacak” sözleriyle beklentiyi yükseltti.

DEV FİNALDE MUHTEMEL 11’LER

Barcelona:

Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski

Real Madrid:

Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo Garcia