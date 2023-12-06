"El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaralılar kan kaybından ölüyor"

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin, çok sayıda vaka nedeniyle kapasitesinin yetersiz kaldığını ve yaralıların kan kaybından öldüğünü duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin, çok sayıda vaka nedeniyle kapasitesinin yetersiz kaldığını ve yaralıların kan kaybından öldüğünü duyurdu.

Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Kudra, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi, çok sayıdaki vaka nedeniyle sağlık hizmeti kapasitesini yitirdi, yaralılar kan kaybından ölüyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası kurumlara "destek ve yardım" çağrısı yapan Kudra, "Yaralıları kabul etmek için Şifa Hastanesi'ni elimizden geldiğince aktif tutmaya çalışıyoruz ancak büyük zorluklarla karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini çökertmek için sağlık merkezlerini kasıtlı olarak hedef aldığını, soykırım suçu işlediğini ve Gazze'nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetinden yoksun bırakıldığını vurguladı.