El ele büyüyen direniş 2. ayında

Emek Servisi

Sendikal haklarının tanınması ve işe iade talebiyle direnen Polonez işçilerinin mücadelesi, bugün 60’ncı gününde. Tekgıda-İş sendikasına üye olmalarının ardından İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez fabrikasından çıkarılan işçiler, tam iki aydır tüm baskı ve engellemelere rağmen hakları için direnmeye ve mücadele etmeye devam ediyor. İşte el ele, omuz omuza direnişle geçen 2 aya sığanlar…

VALİYSE VALİ!

Tekgıda-İş’e üye olan 13 Polonez işçisi, 17 Temmuz’da firmanın küçülmeye gittiği gerekçesiyle işten çıkarıldı. Aynı gün, arkadaşlarının işten çıkarılmasına itiraz eden 122 işçi de ‘yüz kızartıcı suç gerekçesiyle işten çıkarma’ yapıldığı anlamına gelen kod-46 ile işlerinden oldu. Daha sonra bu sayı 146’ya kadar yükseldi. Böylece Polonez işçilerinin emek mücadelesi, 19 Temmuz’da başladı. Ekmek teknelerinden olan işçiler, Anayasayla güvence altına alınmış sendikal haklarının tanınması ve işe iade talepleriyle fabrika önünde direnmeye başladı. Ancak işçilerin halaylar ve dostluk türküleri eşliğinde fabrika önünü bir direniş alanına çevirmesi, işverende rahatsızlık yarattı. Direnişteki işçiler, 28 Temmuz’da polis tarafından darbedildi ve biber gazı sıkıldı. Ertesi gün işverenin kolluk kuvvetlerine yaptığı ihbar üzerine polis, fabrikaya giden yolu kapattı. Fabrikaya gitmek isteyen işçiler bir kez daha polis müdahalesine uğradı. İşçiler, darbedilerek fabrika önünden uzağa sürüklendi.

İşçiler, tüm baskı ve engellemelere rağmen yılmadı, Çatalca Kaymakamlığı’na gitti. Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise işçilere “Burası gösteri yeri değil. Sendika işi şova döküyor” dedi. İşçiler, Kaymakamlık önünde sabahladı. Kaymakamlıktan bir sonuç alamayan işçiler, bu kez de emeklerinin karşılığı için İstanbul Valiliğine yürüdü.

Bütün bunlardan sonra 15 Ağustos’ta firma genel merkezi önünde basın açıklaması yapmak isteyen işçiler, bir kez daha polisin şiddetine maruz bırakıldı. İşçiler yine de yılmadı, Polonez firmasının genel merkezi önünde sabahladı. İşçilerin yokluğunu fırsat bilen işveren, bu kez de işçilerin gölgesine sığındığı ağaçları kesti. Birkaç işçi, direnerek ağaç kıyımına son verdi.

GERİ ADIM ATTILAR

İşçilerin tüm baskı ve engellemelere rağmen yılmadan verdiği kararlı mücadele iki ay boyunca türlü türlü kazanım getirdi. İşçilerin direnişini daha fazla göz ardı edemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 Temmuz’da fabrikaya teftiş yapması üzerine müfettiş atadı. Yaklaşık bir ay boyunca yapılan teftişin ardından ise Bakanlık, firmanın 146 işçinin sendikal hakkının ihlal ettiğine karar vererek Polonez’e yaklaşık 2 milyon TL ceza kesti. İşçilerinin elde ettiği kazanımlar bunlarla da sınırlı kalmadı. İşçilerin işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı gibi haklarından faydalanamamalarına neden olan Kod-46, 3 Eylül’de Bakanlık tarafından ‘firmanın küçülmeye gitmesi’ gerekçesiyle açıklanan Kod-04 olarak değiştirildi.

Polonez işvereni, sendikaya üye oldukları için işten çıkardığı kalifiye işçilerin yerine gündelikçi taşeron işçilerle üretime devam ediyor. İşçiler, taşeron işçilerin herhangi bir hijyen ve gıda güvenliği eğitimi olmadığını belirtiyor. Nitekim taşeron işçilerle güvencesiz ve sağlıksız üretim yapılmasına karşı çıkan işçiler, yine karşılarında kolluk kuvvetlerini buluyor. 9 Eylül’de fabrikaya giden servislerin önünü kesen işçiler polisin fiziksel şiddetine uğradı. Müdahale esnasında darbedilen 8 işçi ambulansla hastaneye kaldırırken 2 kadın işçi bayıldı. 13 Eylül’de bir müdahale daha gerçekleşti. Taşeron işçilerin çevik kuvvet ekipleri hostesliğinde servislerle fabrikaya sokulmaya çalışılmasına tepki gösteren işçiler, yine polis müdahalesine uğradı. 7 işçi hastaneye kaldırılırken 2 işçinin kaburgası kırıldı. Tüm bunların yanı sıra darbedilen işçiler, bugün direnişlerinin 60’ıncı gününde Çatalca Emniyet Müdürlüğü ve çevik kuvvet hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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ÇOCUĞUYLA TEHDİT ETTİ

Tüm bu şiddet sarmalının içinde işçiler, sözlü şiddete de maruz kalıyor. Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan, 9 Eylül’de işçileri çocukları ile tehdit etti. İşçilere “Ben size gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zekiyse bile bir işe giremez” diyen Turhan’ın bir işçiyi darbettiği de öğrenildi.