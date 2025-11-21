El emeği Noel çelenkleri 20 ülkeye ihraç ediliyor

İrem BAŞDAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da orman atıkları, kadınlar tarafından el emeğiyle Noel çelenklerine dönüşüyor. 20'den fazla ülkeye ihraç edilen çelenkler hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de kadın istihdamını güçlendiriyor. Bu yılki ihracattan 1,5-2 milyon dolar gelir bekleniyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde kadınlar tarafından özenle üretilen Noel çelenkleri, 24 Aralık'ta başlayacak Christmas ve yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez süsü haline geldi. Mahallede yaklaşık 100 ailenin üretimiyle yapılan çelenkler, ağustos ayında başlayan çalışmalar ile aralık ayına kadar sürüyor. Kadınlar günde ortalama 60 çelenk üretiyor. Başta mersin dalı, ardıç, kozalak, andız kozağı, tespih bitkisi, kuşburnu, kızılcık ve siyah yabani üzüm gibi orman bitkilerinden hazırlanan çelenklerin hammaddesi ormanlardan toplanarak, mahalleye getiriliyor. Kapı ve masa dekoru olarak kullanılan el emeği çelenkler, dini ritüellerde de büyük ilgi görüyor. Antalya'dan 20'den fazla ülkeye ihraç edilen ürünler, kente ekonomik ve kültürel değer kazandırıyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 10 BİN ADET

Yeşildere Mahallesi Muhtarı Kemal Genbeş, üretimin bölgeye ekonomik katkı sağladığını belirterek, "Yapılan çelenkler hem mahallemize hem ekonomimize katkı sağlıyor. Avrupa'da dolar bazında satılıyor. Bu çelenkler Noel ayinlerinde, Paskalya Bayramı'nda kullanılıyor. Günlük üretim 10 bin adedi buluyor. Belediyelerimiz, emniyetimiz, kaymakamlığımız ve valiliğimiz de destek veriyor. Biz de muhtarlık olarak emekçi kadınlarımızın arkasındayız. Burada bir ekonomi dönüyor, bu ekonomiden mahalle halkı yararlanıyor" dedi.

'AİLECE YAPIYORUZ'

Üretici kadınlardan Canan Pehlivan (45), 10 yıldır çelenk yaptığını söyleyerek, "Önceden depolarda çalışıyorduk, sonra evlerimize verilmeye başlandı. Ailece, çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. Çok zahmetli ama emeğimizin karşılığını alıyoruz. Günde 40-60 çelenk yapıyoruz. Erken başlarsak 60'ı buluruz" diye konuştu.

'EV EKONOMİSİNE KATKIMIZ OLUYOR'

Bir diğer üretici Derya Pehlivan (33), "Bu işi 5 yıldır ailece yapıyoruz. Çocuklar, eşler hep birlikte çalışıyoruz. Ağustos ayında başlıyoruz, aralık ayının 5'inde tamamlıyoruz. Ürünlerimiz yurt dışına gönderiliyor, satış oldukça biz de kazanç sağlıyoruz. Sabah 07.30'da başlıyorum, akşam 17.00'de bitiriyorum. Ev ekonomisine de katkımız oluyor" dedi.

ÇELENKLERİN TANESİ 30 LİRA

Geçimini çelenk yaparak sağlayan Gülay Pehlivan (60), "Firma bizlere ürünleri getiriyor, biz de hazırlıyoruz. Dağdan toplanan ürünleri çelenge dönüştürüyoruz. Ben günde 90 taneye kadar yapabiliyorum. Tanesi 30 lira, küçük çelenkler ise 25 lira. Başka bir gelirim olmadığı için sabah erkenden kalkıp çelenkleri yapmaya başlıyorum" diye konuştu.

1,5-2 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, "Noel çelengi her yıl aralık ayı içerisinde gönderdiğimiz bir ürün grubumuz. Özellikle Burdur ve çevresinde üretiliyor bu çelenkler. Başta Almanya, Hollanda, İngiltere olmak üzere Avrupa'da birçok ülkeye gönderiliyor. Bu yıl tahmin ediyorum ki 1,5-2 milyon dolarlık çelenk gönderimi olacaktır. Bu da 2-2,5 milyon adet demek. Sadece aralık ayı içerisinde yoğun oluyor. İyi bir ihracat geliri diyebilirim" dedi. (DHA)

