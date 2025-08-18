El Emeği Pazarı’nda kadınlara destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınların üretime katılmaları ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla sürdürdüğü El Emeği Pazarı ile kadınlara destek olmaya devam ediyor. El emeği göz nuru ürünlerle üretken ve girişimci kadınlara uzun süredir destek olan pazar, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde de Denizlili yurttaşlarla buluşmaya devam edecek.

Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde kurulan ve Atatürk Parkı’nda bulunan pazarda el işi örgüler, bebek ve çocuk ürünleri, takılar, süs eşyaları, iğne oyaları, danteller, amigurumi ve çeyizlik ürünlerin yanı sıra vatandaşların taleplerine göre sipariş üzerine özel üretimler de yapılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile her geçen gün üye sayısı artan pazar, kadınların hem sosyal hayata katılımını güçlendiriyor hem de el emeğini kazanca dönüştürerek ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Atatürk Parkı’nda devam eden El Emeği Pazarı, Denizlililere keyifli bir alışveriş ortamı sunarken aynı zamanda kadınların üretim gücünü sergileyebilecekleri önemli bir platform olarak ön plana çıkıyor. Vatandaşlar, doğrudan üreticiden alışveriş yaparak aracısız bir şekilde hem daha uygun fiyatlı ürünlere ulaşıyor hem de emeğin gerçek değerini görebiliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, el emeğinin en güzel örneklerinin sergileneceği El Emeği Pazarı’na tüm yurttaşları dayanışma duygusu ile davet ediyor.