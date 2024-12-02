El Fetih ve Hamas, Mısır’da bir araya geldi: Gündemde Gazze'nin yönetimi var

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 423 gündür devam ederken, El Fetih ile Hamas heyetleri bir kez daha Mısır’da bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, heyetlerin başkent Kahire’de yaptıkları görüşmede savaş sonrası Gazze Şeridi’nin Filistin yönetimi tarafından yönetilmesi konusunu ele aldıklarını aktardı.

Abdelatty, “Kahire'de El Fetih ve Hamas hareketlerinden iki heyet, Gazze Şeridi'ndeki günlük işlerin Filistin Yönetimi'nin tam kontrolü altında yönetilmesi konusunda hızlı bir şekilde ortak bir anlayışa varmak için istişare ve müzakerelerde bulunuyor” dedi.