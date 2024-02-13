El freni çekilmeyen araç bahçe duvarından uçtu

Erzurum’da kış aylarından donmadan dolayı araçlarının el frenini çekemeyen vatandaşlar zaman zaman istenmeyen kazaları yaşıyor.

Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde bir vatandaş park ettiği aracının el frenini soğuk havadan dolayı çekemedi. Bir süre sonra yokuş aşağı hareket eden araç yolun karşısındaki apartmanın bahçe duvarından düştü. Yaklaşık 5 metrelik duvardan aşağıya düşen araçta kimsenin olmaması feci bir kazanın da önüne geçti. Erzurum’da özellikle eksilerin altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle balataların yapışmaması için araçlarda el frenleri çekilmiyor. Bu da benzeri kazaları beraberinde getiriyor.

Bahçe duvarına uçan araç daha sonra vinçle yerinden çıkarıldı.