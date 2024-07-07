El freni çekilmeyen park halindeki otomobil baraj gölüne düştü

Kahramanmaraş’ta park haline bırakılan ve el freni çekilmeyi unutulan otomobil baraj gölüne düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında piknik yapmak isteyenler Tofaş marka otomobili park etti.

Park edilen otomobil el frenini çekmeyi unutulunca bir müddet sonra otomobil baraj göletine uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri yaptıkları çalışmayla otomobili vinç yardımıyla göletten çıkardı.

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.