Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

El freni çekilmeyi unutulan araç şarampole uçtu

Ajans Haberleri
  • 20.04.2025 11:42
  • Giriş: 20.04.2025 11:42
  • Güncelleme: 20.04.2025 11:42
Kaynak: İHA
El freni çekilmeyi unutulan araç şarampole uçtu

Bursa’da el freni çekilmeyen otomobil, bir süre sonra kendi kendine hareket ederek şarampole uçtu. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü aracının el frenini tam çekmeden araçtan indi. Bir süre sonra kendi kendine hareket eden otomobil, şarampole uçtu. Yaşanan kazada otomobilin boş olması büyük bir faciayı önlerken, şarampolden uçan otomobil amatör kameraya yansıdı.

BirGün'e Abone Ol