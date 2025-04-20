El freni çekilmeyi unutulan araç şarampole uçtu

Bursa’da el freni çekilmeyen otomobil, bir süre sonra kendi kendine hareket ederek şarampole uçtu. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü aracının el frenini tam çekmeden araçtan indi. Bir süre sonra kendi kendine hareket eden otomobil, şarampole uçtu. Yaşanan kazada otomobilin boş olması büyük bir faciayı önlerken, şarampolden uçan otomobil amatör kameraya yansıdı.