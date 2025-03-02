El frenini çekmeyi unuttu, bariyer ile kapı arasında sıkıştı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde el frenini çekmeyi unutan sürücü, hareket eden aracını durdurmak isterken demir bariyer ile kapı arasında sıkışarak yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çenedağ Mahallesi Elmalı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M.U. (74) 41 B 0303 plakalı aracını park ederken el frenini çekmeyi unuttu. Sürücü indiği sırada araç yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Panikle aracı durdurmaya çalışan A.M.U., kapı ile demir bariyer arasına sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.