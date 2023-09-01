El frenini çekmeyi unuttuğu araç ortalığı birbirine kattı

Bolu’da el freni çekilmeyen park halindeki bir araç. yokuştan aşağı hareket ederek önce bir otomobile çarptı ardından dükkana daldı.

Ajans Haberleri 01.09.2023 23:56 Giriş: 01.09.2023 23:56

Güncelleme: 01.09.2023 23:57 Kaynak: İHA

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