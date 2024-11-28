El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam adlı yapılanmanın Halep'in dış mahallelerine yaklaştığı iddia edildi

Suriye Cumhuriyeti ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam ve benzeri cihatçı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.

İddiaya göre cihatçı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştı.

Çatışmalar, ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı.

Halep ve İdlib illerinde ordu güçleri ile iki gündür süren çatışmalarda Suriye Cumhuriyeti karşıtı cihatçı gruplar, 400 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

Cihatçı gruplar, gece saatlerinde devam eden çatışmalar sonrası Halep'in dış mahallelerinden Yeni Halep Mahallesi'ne yaklaştı. Böylece cihatçı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştı.

İki gündür süren çatışmalar sonrası Suriye Cumhuriyeti karşıtı gruplar, Halep ve İdlib'de 56 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi.