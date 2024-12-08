El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın lideri Colani, Emevi Camii'nde: "Zafer elde ettik"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Şam’a ulaşan El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Emevi Camii'nde konuştu. Colani "Bu zalim tüm Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın çiftliği yaptı" ifadelerini kullandı.

Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden saatler sonra Şam'a ulaşan HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani’nin Emevi Camii'nde konuştu.

Suriye'de 20 yıldır bu anı beklediğini savunan Colani açıklamasında şunları kaydetti:

"Suriye'deki hiçbir ev yok ki savaştan zarar görmemiş olsun, savaşa dahil olmamış olsun. Elhamdülillah savaş bitti zafer elde ettik. Bu zalim, tüm Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın çiftliği yaptı. Bugünden itibaren Suriye kurtuldu temizlendi. Bu zafer yetimlerin, dulların, şehitlerin zaferidir."