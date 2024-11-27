El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın, Suriye'de bazı köyleri ele geçirdiği bildirildi

Suriye Cumhuriyeti ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında Halep kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köylerini ele geçirdi.

El Kaide kökenli HTŞ, Halep kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar gelirken, çatışmaların devam ettiği bildirildi. Böylece HTŞ'nin bugün kontrolünü ele geçirdiği bölge 138 kilometrekarelik bir alana ulaştı.

Suriye Ordusu ile HTŞ arasındaki çatışmalar devam ederken, bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.