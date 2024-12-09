El Kaide kökenli HTŞ lideri Şam'da: İktidar, İdlib merkezli 'Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devrediliyor

Beşar Esad'ın El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki gruplarca düşürülmesinin ardından, HTŞ lideri Muhammed el-Colani, Şam'da Esad döneminin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'de kurulacak olan geçiş hükümetinde başbakanlık görevine getirileceği iddia edilen İdlip merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir de yer aldı.

Muhammed el-Colani, görüşmede el-Celali'ye Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin "sıfırdan başlamasına" rağmen son dört yılda deneyim kazandığını ve önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Muhammed el-Colani, ayrıca geçiş hükümetinin eski yönetimin deneyimlerinden de faydalanacağını açıkladı.

Görüşmenin ardından el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul ettiğini açıkladı.