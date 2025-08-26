El Kaide kökenli HTŞ lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Colani: "IŞİD’in en büyük mağduru bendim"

El Kaide kökenli örgütlerden olan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara), Müslüman Kardeşler hareketine mensup olmadığını açıklarken, IŞİD’in en büyük mağdurunun kendisi olduğunu ileri sürdü.

Colani, Kuveyt merkezli En-Nahar gazetesine verdiği demeçte Müslüman Kardeşler’e (İhvan) mensup olmadığını belirterek, kendisinin “IŞİD'in en büyük mağduru” olduğunu söyledi.

Colani ayrıca, “bölgedeki tüm milliyetçi ve İslami ideolojilerin başarısız olduğunu” kaydetti. Colani, ülke içinde herhangi bir ayrılık çağrısının “sadece hayal olarak kalacağını” belirterek, “Kürtler ve Süveyde halkıyla çözümler ancak ülkenin birliği çerçevesinde mümkündür. Devlet politikası intikam değil, hoşgörü üzerine kuruludur... Kürtler ve Süveyde ile her türlü çözüm tartışılabilir ama ayrılık buna dahil değil” dedi.

İsrail konusunda ise Colani, ilişkilerin sadece Golan Tepeleri’nin geri verilmesi ve 1974 Anlaşması’nın uygulanması üzerinden ilerleyebileceğini, “bundan önce bir barış anlaşmasından söz etmenin mümkün olmadığını” belirtti.

Colani ayrıca Lübnan’ın iç işlerine müdahaleyi kabul etmediğini, Suriye ile Lübnan arasında ilişkilerin gergin olduğu söyleminin doğruyu yansıtmadığını ifade etti.

Suriye’nin bir “uyanışa” doğru gittiğini söyleyen Colani, “Ülkemiz kendi gücüyle ve ittifaklarıyla güçlüdür” dedi.