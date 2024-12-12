El Kaide kökenli HTŞ'nin lideri Colani: Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yapıyoruz

El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşme yaptıklarını bildirdi.

Colani, Suriye'deki sürece ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yaptıklarını açıklayan Colani, Esad'ın yargılanması konusunda Sednaya Hapishanesi'nde delil topladıklarını kaydetti.

Colani, Sednaya Hapishanesi'ni gelecekte müze haline getireceklerini de ifade etti. Colani ayrıca Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.