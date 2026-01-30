El Kaide üyesi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
Aydın'da aranan El Kaide üyesi 24 yaşındaki Hüseyin Can Demir, 26 Ocak'ta Hatay'da Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ülkeye giriş yaparken gözaltına alındı. Demir'in "ideolojik ve silahlı eğitim alıp, çatışma bölgesinde faaliyet yürüttüğü" belirtildi.
El Kaide üyesi Hüseyin Can Demir (24), Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, El Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle aranan Hüseyin Can Demir'e ilişkin istihbarat çalışmaları yürüttü.
Demir'in Türkiye'ye 26 Ocak'ta, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşıldı.
Uşak'ta yaşadığı, "ideolojik ve silahlı eğitim alıp, çatışma bölgesinde faaliyet yürüttüğü" belirlenen Demir, sınır kapısında önlem alan jandarma ekipler tarafından gözaltına alındı.
Aydın'a götürülen Demir, işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.