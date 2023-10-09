El-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: "Yeni bir grup İsrailliyi esir aldık ve Gazze'ye getirdik"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinden yeni bir grup İsrailliyi esir aldığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki İsrailli yerleşim birimlerinden yeni bir grubu esir aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, "Tugay'a bağlı savaşçıların yeni bir grup İsrailliyi esir alıp Gazze Şeridi'ne geçirmeyi başardığını" söyledi.

Kassam Tugayları üyelerinin, esir aldıkları İsraillilerin bazılarının İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü belgelediğini aktaran Ebu Ubeyde, esirlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Ubeyde, Kassam Tugayları güçlerinin hala İsrail'de bulunduğunu, bazı bölgelerde çatıştığını belirtti.

İsrail makamlarından Hamas tarafından ele geçirildiği belirtilen yeni esirlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.