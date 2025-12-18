El konulan Rus varlıkları: AB tarihi bir kararla karşı karşıya

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, 210 milyar Euro'yu bulan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren planı görüşmek üzere yarın Brüksel'de toplanacak.

AB'nin 27 üyesinin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün AB Liderler Zirvesi düzenleniyor.

Noel dönemi öncesinde yapılacak yılın son zirvesine, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa başkanlık ediyor. Üst düzey bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, zirvenin ana konusu Ukrayna'ya mali destek sağlanması olacak.

AB ve üye ülkeleri bugüne kadar Ukrayna'ya 66 milyar Euro'su askeri destek olmak üzere toplam 187,3 milyar Euro kaynak sağladı ancak Ukrayna'nın savaşı sürdürebilmesi için devamlı mali destek alması gerekiyor.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde Ukrayna'nın finansal kaynaklarının tükenmesi bekleniyor.

TAZMİNAT KREDİSİ PLANI

AB ülkelerinin liderleri, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya sağlanacak "tazminat kredisi" planını tartışacak.

AB Komisyonu, uzun süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart De Wever ise 185 milyar Euro'luk kısmı ülkesindeki Euroclear finans kuruluşunda bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rus varlıklarına alternatif çözüm üretilmesini Belçika'nın yanı sıra İtalya, Malta ve Bulgaristan destekliyor. Macaristan, Slovakya ve Çekya ise Ukrayna'ya mali desteğe karşı çıkıyor.

AB ülkeleri, geçen hafta da Rusya'nın 210 milyar Euro'yu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı aldı.

Süresiz varlık dondurma kararı ve verilen çeşitli güvenceler ile Belçika'nın, Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak krediye teminat olarak kullandırılması planına destek vermesi de hedefleniyor.

EN AZ 15 ÜYE ÜLKE OLUMLU OY VERMELİ

Bu noktada dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması için oy birliği yerine nitelikli oy çokluğu yeterli oluyor. Nitelikli oy çokluğu ile bir kararın geçmesi için en az 15 üye ülkenin olumlu oy vermesi, bu ülkelerin toplam AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil etmesi yeterli oluyor.

Bu nedenle zirvede, AB liderlerinin nitelikli oy çokluğuyla Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'ya kullandırmaya yönelik bir karar almaları bekleniyor.