El konulan şirkete yağmur gibi ihale

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ali Nuhoğlu’na ait Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne el konuldu. El konulma kararlarının ardından dikkatler, “İBB ile yolsuzluk” yaptığı öne sürülen şirketlerin ticari faaliyetlerine çevrildi.

AKP döneminde İBB’den çok sayıda ihale aldığı öğrenilen şirketin, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün de yüksek maliyetli işlerini yaptığı belirlendi. BirGün, el konulan Trend İnşaat’ın ihale dokümanlarına mercek tuttu.

AKP DÖNEMİNDE 10,1 MİLYON TL

Ali Nuhoğlu’nun şirketlerinden Trend İnşaat, 2012-2015 döneminde İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş’den dört ihale aldı. Kadir Topbaş’ın İBB Başkanlığı dönemini kapsayan ihaleler kapsamında şirket ile İBB iştiraki arasında toplam 10 milyon 185 bin 608 TL’lik anlaşma yapıldı.

Şirketin, İBB’nin yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü'nden de ihaleler aldığı belirtildi. Trend İnşaat’ın, Karayolları ve İBB iştiraklerinden aldığı ihaleler, şöyle listelendi:

• Yeşil alan düzenlemesi: 1 milyon 992 bin TL (İBB-2012)

• İstanbul geneli yeşil alanların düzenlenmesi: 1 milyon 708 bin TL (İBB-2013)

• İstanbul geneli parkların düzenlenmesi: 1 milyon 936 bin TL (İBB-2013)

• Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı: 4 milyon 910 bin TL (İBB-2015)

• Adana-Kozan’da meydana gelen heyelanların ıslahı: 51 milyon 383 bin TL (Karayolları-2016)

• Heyelan ıslahı ile toprak işleri: 96 milyon 305 bin TL (Karayolları-2021)