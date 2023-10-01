El Nino ve La Nina kahve üretiminde dalgalanmalara yol açıyor

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu El Nino ve La Nina hava olaylarının kahve üretimini olumsuz etkilediğini, asıl tehlikenin ise iklim kriziyle birlikte kahve üretim alanlarının daralması olduğunu söyledi.

Birçok ülkenin kahve için belirlediği ulusal bir gün bulunurken Uluslararası Kahve Örgütünün (ICO) ortak bir gün kararlaştırmak üzere başlattığı çalışmalar sonucu 2014'ten bu yana 1 Ekim, Uluslararası Kahve Günü olarak kutlanıyor.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, Sao Paulo Devlet Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen bir çalışmada, kahve üretiminde El Nino ve La Nina'nın etkili olduğu yıllarda standart sapmalarda bazı değişimler meydana geldiği görülürken, bu hava olaylarının, bazı bölgelerdeki kahve üretimine ciddi etkilerinin olduğu belirlendi.

Söz konusu bölgelerde La Nina döneminde elde edilen ürün miktarı, El Nino döneminde alınan ürün miktarından hektar başına 325 kilogram daha düşük oldu.