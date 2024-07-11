El Salvador'da hastalık ve şiddet: Cezaevlerinde 261 kişi öldü

ABD-El Salvador merkezli insan hakları örgütü Cristosal, Mart 2022'den bu yana ülkede ilan edilen OHAL'in ardından cezaevine konulan ve burada ölenlere ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, 2022'den bu yana çete üyesi olduğundan şüphelenilen 80 bini aşkın kişi cezaevine konuldu. Bunların en az 261 kişi hastalık ve "şiddet olayları" nedeniyle öldü. Rapora göre, bazılarının ölüm nedeni belirlenmedi.

Dünya 11.07.2024 11:30 Giriş: 11.07.2024 11:30

Güncelleme: 11.07.2024 11:30 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA