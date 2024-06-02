El Salvador'da ikinci kez seçilen Devlet Başkanı Bukele yemin etti

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, ikinci kez seçimleri kazanmasının ardından düzenlenen törenle yemin etti.

Filistin asıllı Bukele, başkent San Salvador'daki Ulusal Saray'da yapılan törende, kendisine başkanlık kuşağının takdim edilmesinin ardından yemin ederek yeni görevine resmen başladı.

Bukele, sarayın bahçesindeki destekçilerine yaptığı konuşmada, El Salvador'u çetelerden kurtararak dünyanın en güvenli ülkesine dönüştürdüklerini söyledi.