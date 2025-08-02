El Salvador’da demokrasi öldü

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Orta Amerika ülkesi El Salvador’da “Diktatörlük inşa etmekle” suçlanan Devlet Başkanı Nayib Bukele’ye başkanlık için sınırsız adaylığın önü açıldı.

Bukele’nin partisinin domine ettiği Kongre, Anayasa’da kapsamlı bir değişiklik yaparak başkanlık süresini 5 yıldan 6 yıla çıkardı. Ayrıca başkanın tekrar aday olmasına yönelik tüm kısıtlamaları kaldırıldı.

DİKTATÖRLÜK İNŞASI

Muhalefet partilerinden Ulusal Cumhuriyetçi İttifak (ARENA) Milletvekili Marcela Villatoro, mecliste “El Salvador’da demokrasi öldü” diyerek değişikliği eleştirdi. Villatoro, “Süresiz yeniden seçilme, gücün tek elde toplanmasına, yolsuzluğa ve nepotizme yol açar; bu da demokrasiyi ve siyasi katılımı zayıflatır” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Amerika Direktörü Juanita Goebertus ise “Bu süreç halk desteğini kullanarak tüm gücü elinde toplayan bir liderle başlar, diktatörlükle biter” dedi.

BASKI REJİMİ KURDU

Cristosal adlı insan hakları örgütünün direktörü Noah Bullock, “Tatilden bir gün önce, tartışma olmadan, kamuoyu bilgilendirilmeden, tek bir oylamayla siyasi sistemi değiştirdiler. Başkanın süresiz olarak iktidarda kalmasının yolu açıldı. Bu, otokratların klasik yöntemidir” dedi.

Bukele, 2021’de anayasanın açık yasağına rağmen yüksek mahkemenin kararıyla ikinci kez aday olmuş ve 2024 seçimlerini kazanmıştı. Söz konusu mahkeme, Bukele’nin desteklediği yargıçlarla dolu ve kararında “yeniden aday olmanın insan hakkı” olduğunu savunmuştu.

Yeni reformla birlikte Bukele’nin mevcut görev süresi de iki yıl kısaltılarak 2027’de diğer seçimlerle senkronize edilecek. Böylece başkanlık, meclis ve yerel seçimler aynı tarihte yapılacak.

Bukele, son zamanlarda önde gelen bir insan hakları aktivistini hapse attırdı ve onlarca gazetecinin ülkeyi terk etmesine neden oldu.