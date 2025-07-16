El Şara müdahale için gerilimi fırsata çevirdi

Karya YURTTAŞ

BirGün’e konuşan Suriyeli kaynaklar El Şara (Colani) rejiminin uzun süredir bölgede hakimiyet kurmak için fırsat kolladığını ve bunu da son gerilimle elde ettiğini belirtti. İsrail ve Suudi Arabistan ile kurulan temaslar sonrası El Şara yönetiminin elinin güçlendiğini belirten kaynaklara göre; Rejim, Bedevi-Dürzi çatışmasını tırmandırarak bölgeye yönelik emellerini hayata geçirdi. Daha önce Dürzi nüfusun yoğun olduğu bölgeye girmek için sahte olduğu ortaya çıkan bir ses kaydını bahane eden Şam, bu kez Dürzi-Bedevi gruplar arasındaki gerilimi gerekçe gösterdi.

ABD’nin Türkiye ve Suriye Elçisi Thomas Barrack’ın “Tek ülke, tek millet, tek ordu” sözlerini, Batının ve bölgesel müttefiklerin El Şara’nın attığı adımlardan duyduğu memnuniyetin yansıması olarak değerlendiren kaynaklara göre, Şam yönetimi de buna karşılık onların istediği adımları attığını kaydetti.

İSRAİL’İ TANIMA KARŞILIĞINDA DÜRZİLER

Kaynaklara göre İsrail’in normalde Dürzilerin Aleviler gibi katliama uğramasını istemeyeceğini belirterek, ancak tarihsel düşman olan Suriye’nin İsrail ile barış anlaşması imzalama sinyalleri veren El Şara’nın Dürzilere yönelik bazı ihlallerine Tel Aviv kısmen de olsa göz yumabilir. Bununla birlikte İsrail’in Suriye’de yaptığı bombalamalar Suriye güçlerinin güneyde, İsrail sınırına yakın belirli bir hattı aşmasından kaynaklandığını belirtti.