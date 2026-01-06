Ela Rümeysa Cebeci 4'üncü kez adliyede ifade verdi

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, 4'üncü kez adliyede ifade verdi.

Ek ifade veren Cebeci'nin, işlemlerin ardından tekrar cezaevine gönderildiği öğrenildi.

İlk olarak 6 Aralık'ta gözaltına alınan Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan test sonuçları gelene kadar serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan sunucu Cebeci, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere gittiği İstanbul Adliyesi'nde 17 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Bir hafta içinde iki kez ek ifade veren Cebeci, "Ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım. Kokain kullanmadım" beyanlarında bulunmuştu.

Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçalamasıyla 17 Aralık'tan beri tutuklu bulunuyor.