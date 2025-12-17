Giriş / Abone Ol
Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için adliyede

Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

  • 17.12.2025 15:39
  • Giriş: 17.12.2025 15:39
  • Güncelleme: 17.12.2025 15:52
Kaynak: DHA-Haber Merkezi
Fotoğraf: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti.

Cebeci ve Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. 15 Aralık'ta ise Cebeci'nin uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenilmişti.

