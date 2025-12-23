Ela Rümeysa Cebeci itirafçı mı oldu?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık'ta tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğu iddia edildi.

AKP'li Şamil Tayyar, TGRT Haber'deki programda, Cebeci’nin itirafçı olduğunu öne sürdü.

Uyuşturucu soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde Şamil Tayyar, "Hani genişler mi, genişlemez mi? Nerede durur? Bunu bilmek mümkün değil ama hani biraz da perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler değil mi? Yani gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Şimdi her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor ve onlarla ilgili inceleme soruşturma işte gözaltı ve tutuklama kararları doğurabiliyor. Mesela bu HaberTürk vesilesiyle ismini çok zikrettiğimiz ve konuştuğumuz sunucu var. Rümeysa Cebeci. Şimdi o itirafçı oldu" dedi.

Tayyar, Cebeci'nin önümüzdeki günlerde yeniden ifadesine başvurulması ve verdiği bilgilerin teyit edilmesi durumunda, tutuksuz yargılama seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtti.

"CEBECİ'NİN TALEBİ OLMADI"

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğu iddiasına ilişkin savcılık kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaştı.

Tokaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık kaynaklarından edindiğim bilgiye göre Ela Rumeysa Cebeci etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermedi. Ela Rümeysa Cebeci’nin şu ana kadar etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için bir talebi de olmadı" dedi.