Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin 20 Aralık Cumartesi günü getirildiği adliyede verdiği ek ifade ortaya çıktı.

Cebeci, ifadesinde, "Kendi rızam ile kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum" dedi.

"GEÇMİŞ ZAMANDA KULLANDIM"

"Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım" diyen Cebeci, "Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Cebeci, şöyle devam etti: "THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık."

"UYUŞTURUCU KULLANICISIYIM"

"Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim" diyen Cebeci, "Uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim."

NE OLMUŞTU?

Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanmıştı.

Cebeci, geçtğimiz cumartesi günü bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirilmişti. Cebeci, ifadesinin ardından bulunduğu cezaevine geri gönderilmişti.