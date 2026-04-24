Ela Rumeysa Cebeci tahliye edildi: Ev hapsi kararı

Kamuoyunda "Mehmet Akif Ersoy soruşturması" olarak bilinen soruşturmada tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci için tahliye kararı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu dosyası kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 17 Aralık 2025 tarihinden bu yana cezaevinde bulunan spiker Ela Rumeysa Cebeci, bugün çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Mahkeme, Cebeci’nin tutukluluk halini sonlandırırken hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 2025 yılının Aralık ayında başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında, aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu çok sayıda kanal çalışanı gözaltına alınmıştı. Ersoy, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kullanılmasına yer sağlamak" suçlamalarıyla 11 Aralık’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlk etapta gözaltına alınıp serbest bırakılan spiker Ela Rumeysa Cebeci, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen kan ve saç örneği testlerinin "pozitif" çıkması üzerine 17 Aralık’ta yeniden ifadeye çağrılmıştı. Cebeci, savcılıkta uyuşturucu kullandığını kabul etmesinin ardından "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma derinleşirken, Mehmet Akif Ersoy’un ocak ayında verdiği ek ifade kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ersoy, "etkin pişmanlık"tan yararlanmak istediği 3 saatlik ifadesinde, uyuşturucu madde ile ilk kez 2019 yılında Veyis Ateş aracılığıyla tanıştığını iddia etmişti.

Dosya kapsamında bugüne kadar birçok ünlü ismin ve işletmecinin adı geçerken; Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş gibi isimler hakkında da yakalama kararları çıkarılmış, bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.