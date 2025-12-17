Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

İfade vermek için İstanbul Adliyesi'ne gelen Ela Rümeysa Cebeci gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

Ardından ifade veren Cebeci tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti.

Cebeci ve Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. 15 Aralık'ta ise Cebeci'nin uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenilmişti.