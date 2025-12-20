Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede: Ek ifadesi alındı, tekrar cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci, yeniden ifadesinin alınması için İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Soruşturma kapsamında ek ifadesine başvurulan Ela Rümeysa Cebeci, tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderildi.

Cebeci 17 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Cebeci'nin asliyede ifadesi alınan Fenerbahçe Başkanı Saran ile mesajlaşmaları ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta Cebeci gözaltına alınmıştı. 15 Aralık'ta ise Cebeci'nin uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenilmişti. Cebeci sonuçlara ilişkin "Yakın zamanda estetik ameliyat oldum. Uyuşturucu maddeyi hayatımda görmedim. Adli Tıp'taki test sonuçları yanlış" demişti.

İfade vermek için 17 Aralık'ta İstanbul Adliyesi'ne gelen Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti.

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."