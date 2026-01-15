Elan Ricardo'nun yeni adresi belli oldu

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun yeni adresi Kolombiya oldu.

Sezon başında Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'ye kiralanan Ricardo, Kolombiya ekibi Deportes Tolima'ya kiralandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübüne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübüne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Athletico Paranaense'ye kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, lig maçlarında süre almazken Brezilya Kupası'nda oynanan 2 karşılaşmada toplam 46 dakika forma giydi.

Ricardo, 2024-2025 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olmuş, Türkiye'de forma süresi bulamamıştı.