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Elazığ 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 14.02.2024 10:28
  • Giriş: 14.02.2024 10:28
  • Güncelleme: 14.02.2024 10:29
Kaynak: İHA
Elazığ 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 7 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 6 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. 

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