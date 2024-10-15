Elazığ aracın çaptığı kadın yaralandı
Kaynak: İHA
Elazığ’da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın, yaralandı.
Kaza, Rızaiye Mahallesi Köroğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.B. idaresindeki hafif ticari araç, 77 yaşındaki Z.Y.’ye çarptı.
Çarpmanın etkisi ile kadın yere düşerek hafif yaralandı. Aracından inen sürücünü kadını yerden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.